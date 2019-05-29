Порошенко "украл" мониторы: ГБР возбудило дело

Порошенко "украл" мониторы: ГБР возбудило дело

Во вторник, 29 мая, глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Порошенко в воровстве мониторов из ситуационной комнаты АП. Этим делом заинтересовалось ГБР.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственные теруправления ГБР города Киева начали досудебное расследование касательно возможной потери служебными лицами Администрации президента Украины материальных носителей, на которых размещена секретная информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая за собой тяжкие последствия)", - сказано в заявлении учреждения.

Отметим, что представители экс-президента Петра Порошенко отрицают всякие обвинения, утверждая будто бы техника с секретной информацией....пребывала в аренде. Документы (договора сделки т.е. – прим. ред) в подтверждение столь сомнительной защиты так никто и не предоставил.

К тому же, как свидетельствуют более ранние публикации в СМИ о ситуационной комнате, до скандала ни о какой аренде речи и вовсе не шло.

Таким образом, сторонники Петра Алексеевича попали в очередную неприятную, если не сказать скандальную историю.