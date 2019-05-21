Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР

Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР

Круг замкнулся. Лед тронулся, господа! Экс-беглый замглавы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на Петра Порошенко в Государственное бюро расследований.

Об это он написал в Telegram.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - заявил скандальный политик.

И добавил, что…

"Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней. Будем публично информировать".

Напомним, экс- замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов намедни прибыл в Киев. Пять лет беглец боялся возвращаться в Украину из-за сотрудничества с "легитимным" и Россией.