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Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР

09:00
Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР - фото 1
Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР

Круг замкнулся. Лед тронулся, господа! Экс-беглый замглавы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на Петра Порошенко в Государственное бюро расследований.

На Порошенко подали в суд. Опять

Об это он написал в Telegram.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - заявил скандальный политик.

И добавил, что…

"Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней. Будем публично информировать".

Напомним, экс- замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов намедни прибыл в Киев. Пять лет беглец боялся возвращаться в Украину из-за сотрудничества с "легитимным" и Россией.

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Андрей Портнов Виктор Янукович Владимир Зеленский Новости Украина
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