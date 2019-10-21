Порошенко включился в травлю 95 Квартала

Не все Кварталы одинаково полезны?

Кварталовцы, вдоволь поиздевавшись над беглой экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, сами стали объектом жесткой обструкции. Ушат помоев на коллег президента Зеленского вылили все, у кого есть доступ к соцсетям.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не удержался и включился в кампанию по травле 95 Квартала.

На третий день после телевизионной премьеры песни "Горіла хата" в исполнении Евгения Кошевого и хора Веревки про злоключения Валерии Гонтаревой и после того, как по теме выскзались почти все лидеры мнений, за дело взялся Петр Порошенко.

Он заявил, что кварталовцам нужно извиниться и даже привел успешный кейс, когда Зеленский и Ко приносили извинения Рамзану Кадырову. Также Порошенко не забыл, на чьем канале выходит шоу, и традиционно для себя перегнул палку.

"У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - заявил Порошенко, который ранее был фанатом Квартала, но потом как-то охладел.

Стоит отметить, что песня про Гонтареву стала главной темой недели во всех украинских СМИ, ее прокомментировали министр культуры и зачем-то министр экономики. Высказался по теме даже премьер-министр Гончарук. Полыхает третий день у многих в соцсетях.

И все это явно подсказывает, что это уже перебор. В связи с этим возникает вопрос - с каких пор ге самая качественная песня из не самого возвышенного, но популярного юмористического шоу должна приковывать к себе такое внимание?

Что касается Квартала, то шутники уже заявили, что не намерены ни перед кем извинятся и не видят конфликта интересов в том, что мочат врага Коломойского на канале Коломойского под контролем президента, который был избран при поддержке Коломойского.

Зато попросил прощения у Гонтаревой руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец, заработавший на песне 1 тысячу евро, но попавший под жуткую раздачу из-за нее же.