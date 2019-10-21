"Квартал" оправдался за стеб над Гонтаревой

"Квартал" оправдался за стеб над Гонтаревой

Студия "Квартал 95" оправдалась за песню о экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Об пресс-служба студии сообщила в Facebook.

"Квартал - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинский, дают нам повод для сатиры ", - заявили в студии и подчеркнули, что Хор Веревки не принимал участия в написании песни.

"Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - заявил "Квартал".

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

экс-глава НБУ Валерия Гонтарева связывает скандальный скетч с именем одного олигарха, однако судиться с ним она не намерена. Что касается исполнителя песни "Хора Веревки", то у них свой взгляд на проблему.

Впрочем, как и у Игоря Коломойского. Больше об этом читайте здесь.