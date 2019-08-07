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Порошенко тайно вернулся в Украину – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

16:20
Порошенко тайно вернулся в Украину – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Порошенко тайно вернулся в Украину – ФОТО, ВИДЕО

В среду, 7 августа, Петр Порошенко вернулся из отпуска в Украину.

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Об этом сообщают СМИ.

Частный борт экс-гаранта приземлился в Жулянах около 2:30 ночи.

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубаи самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился", - сообщает "Страна" со ссылкой на инсайд в Госпогранслужбе.

Порошенко тайно вернулся в Украину – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 185564

Интересно, что на днях ГБР открыло дело на Петра Порошенко как раз в связи с Мальдивами. Также весьма примечательно, что именно из-за отпуска экс-гарант не хотел являться на первый допрос со следователями. Позже он все таки переменил свое решение.

Напомним, что Петр Порошенко покинул Украину в конце июля. По данным СМИ, первоначально семья экс-президента высадилась в Стамбуле (Турция), а позже переправилась в Дубаи (ОАЭ).

Скорее всего, на этом вояж политика не окончился. ОАЭ – весьма удобный транзитный пункт для перелета на Мальдивы. А вот был ли там Порошенко – уже другой вопрос.

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