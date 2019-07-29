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Порошенко с семьей выехал из Украины - СМИ

18:52
Порошенко с семьей выехал из Украины - СМИ - фото 1
Порошенко с семьей выехал из Украины - СМИ

Петр Порошенко выехал из Украины за границу. Об этом сообщил сам политик в интервью "УП".

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По предварительной информации, он улетел для отдых в Турцию.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил инсайд.

Кроме того тот отметил, что экс-гарант не взял с собой охрану.

Отметим, что ранее Петр Порошенко уже заявлял о своем желании отдохнуть….ГБР. Глава "ЕС" явился туда преждевременно, прося перенести допрос ради отпуска. Позже он все таки явился для беседы со следователем. Но не обошлось без происшествий. На машине экс-гаранта попрыгали. Злоумышленником оказался русский, который получил гражданство от Владимира Зеленского.

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Петр Порошенко Турция отпуск Новости Украина
Украинская правда
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