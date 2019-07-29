Порошенко с семьей выехал из Украины - СМИ
Порошенко с семьей выехал из Украины - СМИ
Петр Порошенко выехал из Украины за границу. Об этом сообщил сам политик в интервью "УП".
По предварительной информации, он улетел для отдых в Турцию.
"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил инсайд.
Кроме того тот отметил, что экс-гарант не взял с собой охрану.
Отметим, что ранее Петр Порошенко уже заявлял о своем желании отдохнуть….ГБР. Глава "ЕС" явился туда преждевременно, прося перенести допрос ради отпуска. Позже он все таки явился для беседы со следователем. Но не обошлось без происшествий. На машине экс-гаранта попрыгали. Злоумышленником оказался русский, который получил гражданство от Владимира Зеленского.
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