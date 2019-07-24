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Порошенко пришел в ГБР. Но там не поняли зачем

17:00
Порошенко пришел в ГБР. Но там не знают зачем - фото 1
Порошенко пришел в ГБР. Но там не знают зачем

Намедни ГБР анонсировало очередную попытку допроса Петра Порошенко. И тот явился, но …. на сутки раньше. В бюро пытаются понять, что это было.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - отметили в ГБР.

Ситуацию решил прояснить сам Порошенко. На сайте "ЕС" сказано следующее:

"Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины. В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Петра Порошенко не существует".

Да, ГБР действительно вызывало Порошенко на допрос, но в четверг, 25 июля а не в среду. И экс-гарант знал об этом. Как оказалось, он хотел допроситься пораньше ...в связи с долгосрочным отпуском.

От себя же добавим, что вопреки заявлению "ЕС", дела на ее лидера и вправду имеются: ГБР возбудило около пяти производств против Петра Порошенко … по иску сторонника Януковича Андрея Портнова.

Свои виды на экс-гаранта есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.

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Новости Украина ГБР Петр Порошенко БПП / Европейская Солидарность
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