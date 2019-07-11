Зеленский "люстрирует" Порошенко и Ко – ВИДЕО

Зеленский люстрирует Порошенко и Ко – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать политиков эпохи Петра Порошенко (2014-2019). Включая последнего.

По словам Зеленского, Команда уже разработала соответствующий законопроект. Соответствующее видео гарант опубликовал в Facebook.

"Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Отметим, что в команде Владимира Зеленского также имеются кадровые проблемы. Так, в мае главой АП был назначен Андрей Богдан, который подпадал под люстрацию. Однако у президента отмахнулись от какой-либо критики, по-своему трактуя соответствующий закон.

И как не отметить тот курьезный факт, что в случае утверждения новой люстрации, своих кресел должны будут лишиться глава СНБО Александр Данилюк и Арсен Аваков. Первый входит в команду Зе, а второму президент частично обязан победой. Кто-как не министр МВД провалил сетки Петра Порошенко?