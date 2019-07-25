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На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский

20:20
На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский - фото 1
На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский

В четверг, 25 июля, у здания ГБР на кортеж Порошенко набросилась яростная группа людей. Одного из нападавших удалось опознать.

"Порох - геть!": на кортеж Порошенко набросилась толпа – ВИДЕО

Им оказался ветеран полка "Азов" Никита Макеев, получивший гражданство Украины от Владимира Зеленского.

На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский - фото 184936

В полиции же отметили, что участников ЧП пока никто жалобы не подавал. Нападавшие продолжают гулять на свободе.

На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский - фото 184935

Подозреваемый россиянин

Что касается самого Порошенко, то он не против подать в суд на ГБР. Уже известно почему.

Напомним, согласно заявлению ГБР, Петр Порошенко является фигурантом 11 (!) дел. Свои виды на него есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.

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Петр Порошенко ГБР Россия Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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