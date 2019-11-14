Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО

Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО

Помощник президента Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным СМИ, встреча Ермака и Ланза прошла вечером 13 ноября в столичном ресторане "Гудман". О чем они общались - неизвестно. На данный момент журналисты УП пытаются получить комментарий от самого политика.

Весьма примечательно, что Брайан Ланза является экс-советником Дональда Трампа, так что из этого рандеву можно сделать далеко идущие выводы.

Отметим, что ранее американские СМИ опубликовали информацию о встрече адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

Предположительно, собеседники обсуждали украино-американское сотрудничество по делу Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (конкурента президента США на выборах - прим. ред.).

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Также противники американского гаранта полагают, что именно из-за "Бурисмы" Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи. На данный момент в Конгрессе проходят слушания по данному делу.