Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО

18:20
Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО - фото 1
Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО

Помощник президента Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза.

"Внутренняя кухня": в ОП высказались о скандале с Трампом

Об этом сообщает "Украинская правда".

Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО - фото 191270

По данным СМИ, встреча Ермака и Ланза прошла вечером 13 ноября в столичном ресторане "Гудман". О чем они общались - неизвестно. На данный момент журналисты УП пытаются получить комментарий от самого политика.

Помощник Зеленского встречался с лоббистом из США - ФОТО - фото 191269

Весьма примечательно, что Брайан Ланза является экс-советником Дональда Трампа, так что из этого рандеву можно сделать далеко идущие выводы.

Отметим, что ранее американские СМИ опубликовали информацию о встрече адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

Предположительно, собеседники обсуждали украино-американское сотрудничество по делу Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (конкурента президента США на выборах - прим. ред.).

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Также противники американского гаранта полагают, что именно из-за "Бурисмы" Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи. На данный момент в Конгрессе проходят слушания по данному делу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Ермак США Офис Президента Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
В Слуге народа пообещали отставки. Кто пострадает? - фото 1
В "Слуге народа" пообещали отставки. Кто пострадает?
19:00
Задержали мужа: "Слуга народа" обвинила свою партию в репрессиях - фото 1
Задержали мужа: "Слуга народа" обвинила свою партию в репрессиях
17:40
Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17. - фото 1
Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17
15:48
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
15:27
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
10:40
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Загрузка...