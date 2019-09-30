"Внутренняя кухня": в ОП высказались о скандале с Трампом

"Внутренняя кухня": в ОП высказались о скандале с Трампом

Советник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал внутриполитический кризис в США. По его словам, это внутренние дела американцев.

Об этом он сообщил в интервью СМИ.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - заявил Ермак и добавил, что Украина не будет принимать в этом никакого участия.

Андрей Ермак

"А то, что происходит там -это их внутренняя политическая кухня, мы не будем ни коим образом принимать в этом участие", - подчеркнул политик.

Напомним, что ранее американские СМИ опубликовали информацию о встрече адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

Их рандеву будто бы организовал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Из-за разразившегося скандала политик был вынужден подать в отставку.