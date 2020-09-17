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Нардеп Юрченко закрылся в доме чтобы избежать получения подозрения

12:00
Попавшийся на взятке нардеп пытается скрыться от детективов НАБУ - фото 1
Попавшийся на взятке нардеп пытается скрыться от детективов НАБУ

Прокуроры САП и детективы НАБУ до сих пор не вручили Александру Юрченко документы, свидетельствующие о том, что он является подозреваемым в уголовном деле о получении взятки. "Слуга народа" закрылся в своем доме и не пускает правоохранителей.

Об этом утром в четверг, 17 сентября, заявил бывший нардеп и действующий член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Венедиктовой пришлось подписать подозрение нардепу Юрченко

По его словам, сегодня парламентарий решил не выходить на работу и не покидать свое жилище.

- Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь. Тактика Юрченко безнадежная, поскольку существуют различные способы вручения подозрений, а не только лично в руки, - отметил якобы борющийся с коррупцией в "Укрзализныце" деятель.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.

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Александр Юрченко Партия Слуга народа Ирина Венедиктова Коррупция взятка уголовное дело Верховна Рада Новости Украина
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