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Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко

19:40
Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко - фото 1
Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, подозреваемому в передаче взятки "слуге народа" Александру Юрченко.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время слушания дела прокурор настаивал на избрании меры пресечения подозревания т.к. следствие еще не нашло ряд необходимых документов и ранее "произошла утечка информации по делу".

Именно поэтому фигуранты и прекратили общение с агентом НАБУ, работавшим под прикрытием. В свою очередь защита Фищенко настаивала на снисхождении к своему клиенту, мотивируя свою просьбу тем обстоятельством, что следствие не нашло самых денег, которые передавались в качестве взятки. Более того, подозреваемый не предпринимал попыток к бегству, следовательно необходимость в его аресте отпадает.

Выслушав доводы сторон, суд постановил отправить Ивана Фищенко под арест на три месяца с правом внесения залога в размере 1 млн 552 грн.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

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Новости Украина антикоррупционный суд Александр Юрченко арест
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