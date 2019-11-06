ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС

ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС

Германия намерена защитить инвестиции немецких компаний в "Северный поток-2». Но для этого нужно обойти Газовую директиву ЕС.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ намерена подать законопроект, который вернет Германии право самостоятельно решать вопросы газопроводов. Таким образом законодатели полностью нивелируют нормы Газовой директивы ЕС, запрещающих поставщику газа быть одновременно и его владельцем.

Подобный расклад в первую очередь не устраивал Газпром, который иначе бы понес значительные убытки.

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.

Однако наша страна к такому сценарию готова. Во всяком случае об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель. Подробнее читайте здесь.