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ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС

12:21
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС - фото 1
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС

Германия намерена защитить инвестиции немецких компаний в "Северный поток-2». Но для этого нужно обойти Газовую директиву ЕС.

В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ намерена подать законопроект, который вернет Германии право самостоятельно решать вопросы газопроводов. Таким образом законодатели полностью нивелируют нормы Газовой директивы ЕС, запрещающих поставщику газа быть одновременно и его владельцем.

Подобный расклад в первую очередь не устраивал Газпром, который иначе бы понес значительные убытки.

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.

Однако наша страна к такому сценарию готова. Во всяком случае об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель. Подробнее читайте здесь.

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Северный поток Россия Газпром Украина Германия Новости Мир
РБК Украина
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