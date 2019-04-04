Какие полномочия у президента Украины: Сложный ответ на простой вопрос

Президент Украины - почему все хотят им быть

Без Табу отвечает на простой вопрос, который в реальности оказывается далеко не простым. Однако от этого зависит будущее Украины.

Ответить на вопрос, какие полномочия у президента Украины, что в них входит и т.д. – одновременно и просто, и сложно.

Права и обязанности президента Украины достаточно четко прописаны в основном законе - Конституции страны. Для тех же, кому лень читать Конституцию, выдержка есть на Википедии.

Вся эта информация находится в открытом доступе и не является государственной тайной. Если коротко, то это:

- президент является гарантом национальной безопасности и государственного суверенитета;

- президент с согласия парламента назначает и увольняет премьер-министра;

- президент руководит внешней политикой Украины;

- президент является Верховным главнокомандующим страны и главой СНБО;

- президент назначает министра иностранных дел и министра обороны, высшее командование ВСУ, 1/2 состава Совета Нацбанка и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 1/3 состава Конституционного Суда Украины, предлагает парламенту свои кандидатуры на посты главы Службы безопасности и генпрокурора;

- президент осуществляет помилование, амнистии, награждает государственными наградами и премиями;

- президент подписывает или наоборот – ветирует законы, принятые Верховной Радой;

- президент может распустить Верховну Раду и назначить досрочные парламентские выборы.

На этом, собственно, все. И все это за 28 тысяч гривен в месяц. Такова официальная зарплата президента Украины. Однако это лишь вершина айсберга. На самом же деле полномочия президента Украины простилаются значительно дальше и никак не соотносятся с красиво расписанными нормами закона. Вернее, они существуют в параллельной реальности.

Дело в том, что в Украине не существует верховенства права. Нет, оно декларируется, более того, конституционная реформа 2016 должна была этот самый принцип верховенства права сделать незыблемым.

Что же мы видим? Ни один украинский президент не жил по законам. Кравчук нарушал закон робко и неумело, Кучма делал это открыто и с размахом, Ющенко стыдливо, а Янукович – нагло и тупо. Петр Порошенко вобрал в себя опыт «папередников» и свой собственный времен руководства СНБО при упомянутом Ющенко, расставив смотрящих и создав целые схемы по разграблению страны (тут таможенные мутки, Роттердам+, коррупция в оборонке, откаты и рейдерство, а также много-много всего).

Все это, как вы сами понимаете, в полномочия президента Украины не входит. На бумаге Украина – парламентско-президентская республика, по факту – некое подобие авторитарного государства, где все вершится от имени президента или его людей (Кононенко, Грановского и прочих), спецслужбы и генеральная прокуратура работают в интересах обогащения властных кланов, парламент является марионеткой президента, а исполнительная власть в лице Кабмина, которая, по факту, и должна управлять страной, лишь ширма в руках различных смотрящих.

Именно по этой причине цена президентства невероятно высока – именно потому за него сражались 37 кандидатов, именно потому на президентскую гонку потрачены миллионы долларов и даже юморист «Юзек» жертвует 1,5 млн гривен. Все понимают, сколько всего на кону. Но только не для граждан Украины, а для олигархов и их приближенных.

Как сломать систему, когда президент – авторитарный узурпатор, а не чиновник, трудящийся во благо страны, с четко прописанными условиями и KPI – теми самыми пресловутыми полномочиями? Это сможет сделать только гражданское общество. Украинцы уже несколько раз доказали, что способны на много, однако, добыв победу на двух Майданах, не смогли установить эффективный контроль общественный над властью. А без оного любой «слуга народа» неминуемо сам станет драконом.

Редакция Без Табу