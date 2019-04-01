"Порошенко победит": как гарант "обойдет" Зеленского

"Порошенко победит": как гарант "обойдет" Зеленского

В воскресенье, 31 марта, завершился первый тур выборов президента Украины. Согласно последним подсчетам ЦИК, шоумен Владимир Зеленский получил 30, 22 %, опередив действующего гаранта на 13 % Однако в штабе Порошенко не спешат паниковать. Там все еще надеются на скорую победу благодаря..

Вечер 31 марта, штаб Порошенко. Объявление экзитполов. На сцену выходит гарант. Несмотря на неприятные результаты, он не выглядит расстроенным или растерянным.

"Это суровый урок для меня и всей моей команды, повод для тщательной работы с ошибками прошлых лет….. Я вас услышал", - словно извиняясь, отчеканил глава государства.

И дальше, словно намекая на безальтернативность, президент добавил:

«Судьба свела меня с марионеткой Коломойского (намек сами знаете на кого- прим. ред.)».

"Придется еще поработать с Порошенко", - самоуверенно резюмировал глава государства.

Итак, цели поставлены. Как же достичь победы ?

Порошенко vs Зеленский

В одном из материалов мы вам рассказывали о простой и относительно действенной тактике штаба Порошенко: 1. Акцент на нацональной гордости и символах украинцев (Армия, Язык, Вера); 2. Черный пиар ( "Если не П., то кто?").

Учитывая нынешний расклад сил, теперь тактика немного меняется.

1.Война компроматов

Как и раньше, «порохоботы» и Ко будут бить по слабым местах Зеленского. Скорее всего, мы узрим с вами новую войну компроматов. Правда, не исключено, что Коломойский нанесет ответный удар. Он явно не тот человек, который будет просто наблюдать за всем со стороны. Как вы помните, "сюрприза" для президента от него пока не последовало.

2.Дебаты

Ранее команда По выступала против дебатов. Не исключено, что она побаивалась Тимошенко, у которой достаточно хорошо подвешен язык ( не только для сосисок – прим. ред).

Основная задача - вытащить шоумена на культурную (или нет?) беседу с президентом.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - заявил Петр Roshen.

Согласится ли его противник – уже другой вопрос. Судя по всему, Зе очень даже За.

"Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?", - ответил комик.

3. Агитация в «несогласных» регионах

Также команда По надеется добыть больше голосов на юге Украины. Напомним, именно в этом регионе Зеленский наиболее популярен.

Плюс, будут проведены жесткие перестановки в штабах на местах.

4. Медиаресурсы

Не забывает также и о большой медийной поддержке гаранта. К его услугам как минимум несколько каналов с огромной зрительской аудиторией.

5. Админресурс

Наши выборы гораздо честнее российских и белорусских, но влияния президента как человека со связями еще никто не отменял. Как будут вести себя главы СБУ и ГПУ, назначенные президентом - вы и сами знаете. Загадка только шеф МВД Арсен Аваков. Вот от этого парня можно ждать сюрпризов.

6. Время

В распоряжении гаранта целых 20 дней. А за этот срок может произойти многое.... Вкусы народа изменчивы, а рейтинг кандидатов не вечен.