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Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО

12:29
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети - фото 1
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети

3 апреля Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко. Президент вроде согласился, а вроде и нет. Как бы там ни было, но интернет-пользователи уже успели вынести свой вердикт.

Многие похвалили команду Зе за креативность.

Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ
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Другие отметили юмор комика и реакцию властей.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178752
Третьи уже начали предполагать как все пройдет....
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178756
...и подумывать о билетах.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178760
И о выгоде для себя и других.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178768
Однако есть и противники дебатов. Такие вот.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178758
И такие.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178769
Стоит ли удивляться тому, что тут же появились встречные предложения?
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178759
Ответ президента и иже с ним
Немного погодя на вызов Зеленского отреагировал и сам президент.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178754
И тут снова мнения разделились. Одни зауважали президента.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178753
Другие назвали его потуги жалкими.
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО - фото 178755
Напомним, вечером 3 апреля Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты. Ближе к ночи президент записал ответ.
 
 
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Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы президента 2019 Новости Украина
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