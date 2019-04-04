Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО

3 апреля Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко. Президент вроде согласился, а вроде и нет. Как бы там ни было, но интернет-пользователи уже успели вынести свой вердикт.

Многие похвалили команду Зе за креативность.

Другие отметили юмор комика и реакцию властей.

Третьи уже начали предполагать как все пройдет....

...и подумывать о билетах.

И о выгоде для себя и других.

Однако есть и противники дебатов. Такие вот.

И такие.

Стоит ли удивляться тому, что тут же появились встречные предложения?

Ответ президента и иже с ним

Немного погодя на вызов Зеленского отреагировал и сам президент.

И тут снова мнения разделились. Одни зауважали президента.

Другие назвали его потуги жалкими.