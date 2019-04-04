Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети – ФОТО
Вызов Зеленского на дебаты: лучшие комментарии сети
3 апреля Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко. Президент вроде согласился, а вроде и нет. Как бы там ни было, но интернет-пользователи уже успели вынести свой вердикт.
Многие похвалили команду Зе за креативность.
Другие отметили юмор комика и реакцию властей.
Третьи уже начали предполагать как все пройдет....
...и подумывать о билетах.
И о выгоде для себя и других.
Однако есть и противники дебатов. Такие вот.
И такие.
Стоит ли удивляться тому, что тут же появились встречные предложения?
Ответ президента и иже с ним
Немного погодя на вызов Зеленского отреагировал и сам президент.
И тут снова мнения разделились. Одни зауважали президента.
Другие назвали его потуги жалкими.
Напомним, вечером 3 апреля Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты. Ближе к ночи президент записал ответ.
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