Розминка чи капітанський конкурс: Технічний бік дебатів між Порошенком та Зеленським

Всі на дебати

Без Табу розповідає, що буде на дебатах Зеленського та Порошенко, а також пояснює, чому діючому президенту на них доведеться не солодко, а також – що спільного у заходу с КВК.

Не минуло й тижня після першого туру президентських виборів, а слово «дебати» так прилипло до язиків небайдужих до політики українців, що дідька лисого відірвеш. Десь наприкінці другої декади квітня воно відвалиться саме, та до того часу буде зламано чимало списів. Причому ламатимуть не стільки кандидати на посаду голови держави, скільки їхні ідейні або ситуативні прихильники. Поки ж поточна ситуація потребує аналізу з нейтрального ракурсу.

Перше, що варто пам’ятати в контексті красномовності: Петро Порошенко не завжди був оратором класу «люкс», який без телесуфлера міг би видати палку десятихвилинну промову без жодної обмовки. Років з десять навіть доводилося натрапляти на тонке порівняння одного з численних кумів Ющенка з Костянтином Черненком. Передостанній генсек ЦК КПРС за роки перебування у свиті Брежнєва став людиною, добре пізнаваною в обличчя. Однак абсолютна більшість громадян СРСР голос немічного старця вперше почула чи не на похоронах Андропова.

Кондитер-мільярдер тривалий час був фігурою швидше тіньовою, тому демонструвати навичок говорити красиво та захопливо потреби не мав. Можливо, все склалося б інакше, якби його кандидатура на роль спікера Верховної Ради отримала схвалення у день створення «широкої коаліції». Але в реальності заворушитися довелося лише після перемоги Євромайдану, коли з’явилася стратегічна необхідність зліпити образ ідеального «кандидата в один тур». До речі, тоді обійшлося без дебатів. Чому – бо війна й не можна патякати зайвого.

Петро Порошенко пояснює співробітниці каналу Коломойского, чому дебати не на часі, 2014 рік

Протягом наступних п’яти років спічрайтери та іміджмейкери Порошенка майже не провалювалися з точки зору професійного підходу до справи. Так, ідеологічних проколів вистачає й досі, сам президент на додачу раз-по-раз сипле непотрібними шкідливим перлами на кшталт «цинічних бандер» та «побудову собачої буди». Та важко сперечатися з тим, що з гаранта таки зробили небоязку перед об’єктивами камер персону, яка іноді навіть здатна влучно імпровізувати. Хоча найбільше успіх все одно залежить від підготовчої роботи штабу.

Із Зеленським все водночас і простіше, і складніше. Власне, діячі сцени за її межами частенько стають жертвами своєрідного «парадоксу виконавця». Будь-який виступ – це перш за все якісний сценарій та нескінченні репетиції, після яких репліки запам’ятовуються ідеально. Навіть появи у прямих ефірах зазвичай обставляються так, аби не виникало жодних сюрпризів (навіть з затримкою в 6 секунд). Тому в режимі «вільного падіння» подібні шоумени частенько губляться. Надто тоді, коли говорити треба не про літеру «Р» у слові «лопата», а про значно більш серйозні речі.

Секрети підготовки Зеленського до відповідальних заходів, 1998 рік

Зауважувати кадрову неготовність штабу кандидата Зе доводилося неодноразово. Однак сама лиш зустріч з представниками великого бізнесу продемонструвала дійсно кричущу ваду. У розташуванні конкурента до такого заходу почали б готуватися заздалегідь незалежно від того, наскільки перша особа розуміється на фінансово-економічних питаннях. Та й список критичних питань-маркерів, відверто кажучи, можна було передбачити. Саме через це дивно було спостерігати за потенційним президентом, який перебивається загальними визначеннями, а з переходом на професійну термінологію починає феєрично помилятися.

Не дивуйтеся, але навіть за таких розкладів Володимир Зеленський все ще може обернути дебати на нейтральному майданчику на власну користь. Або щонайменше запобігти суттєвим рейтинговим втратам вдасться. Достатньо лише скористатися хитрим методом, яким у КВК (російською – КВН) чверть століття тому оволоділи досконало. Справа в тому, що глядачі у залі, що ставили «веселим та кмітливим» питання під час розминки, не були випадковими фігурами – іноді це навіть були представники конкретної команди, яка мала в арсеналі вбивчий жарт. Ось і в нашому випадку цілком можна запхати до юрби тих, хто поставить від початку незручні для Порошенка питання. Якщо президент відмовиться відповідати конкретно, або зірветься на емоційні тиради, його супротивник точно лишиться в плюсі.

Втім, в цілому телевізійні дебати швидше нагадуватимуть конкурс капітанів – змагання, де потрібно не стільки імпровізувати, скільки вразити публіку. Зрозуміло, що обох кандидатів питатимуть про окупацію Криму та Донбасу, співпрацю з МВФ, комунальні тарифи, рішучі реформи та інші теми, що не зникають з перших шпальт друкованих видань. І тут діючий голова держави має дещо неочевидну перевагу. Але йому нема чим крити в історії з вбивством Гандзюк, Медведчук, Свинарчук і Ахметов все ще не сидять, Кононенко та інші – багатіють, Труханов та Кернес славлять президента, але компетентну думку він все ж матиме, якщо брати порядок денний в цілому. Штаб постарається, не вперше і, можливо, не востаннє.

Є закон, прописані правила, але якщо треба все рятувати - то бог з ним, з законом - переклад заяви президента на людську мову

Зеленський, в свою чергу, може створити диво в кращих традиціях «Пригод Електроніка», відбиваючись від прискіпливих журналістів та завалюючи їх матчастиною. Однак, де взятися політичному генію за два тижні, якщо нічого подібного не промайнуло за три попередніх місяці? Якщо комік поступиться у другому турі, то перш за все через невміння/небажання чітко висловити власну позицію. Звідси й трагікомічні вимоги на зразок майже негайного проведення дебатів на «Олімпійському».

А пересічному виборцю і водночас телеглядачу лишилося хіба робити запаси смаженої кукурудзи. Нудно не буде навіть в тому випадку, коли все завершиться грандіозним пшиком.

З повагою, Гриць Якович Вареник, літертурознавець