Полиция "возьмется" за Зеленского: Что происходит?

Полиция возьмется за Зеленского: Что происходит?

Национальная полиция Украины проверит факты нарушения карантина президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Хмельницкую область.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - отметил правоохранитель.

Кроме Геращенко на инцидент отреагировал и один из посетителей кафе – замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

“Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких”, - рассказал Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.

Примечание: в случае доказательства правонарушения, президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Что было ранее?

3 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом город Хмельницкий и решил полюбоваться местными достопримечательностями. Прогуливаясь по улицам, глава государства зашел в местную кофейню. И тут же нарушил закон.

Согласно постановлению Кабмина, в Украине все общепиты возобновляют свою полноценную работу лишь 5 июня. До этой даты рестораны и кафе могут обслуживать своих клиентов только на летних террасах.

Как бы там ни было, но президент своей прогулкой остался доволен.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил ранее Владимир Зеленский.

Отметим, что….

Президент Украины не единственный член Команды Зе, замеченный за грубым нарушением карантина. Так, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.