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Зеленский попил кофе в незаконно работающем кафе в Хмельницком (ФОТО)

Вчера, 21:40
Зеленский побывал в кафе, где его обслужили во внутреннем зале - фото 1
Зеленский побывал в кафе, где его обслужили во внутреннем зале

Во вторник, 3 июня, президент Украины побывал с рабочей поездкой в Хмельницкой области, в ходе которой зашкварился сразу же два раза.

Сначала гарант проявил "принцип невмешательства главы государства" и чуть ли не с приказом реструктуризировать кредиты позвонил председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. А потом - посетил нелегально обслуживающее клиентов кафе.

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Первый "залет" произошел во время встречи Зеленского с представителями бизнеса. Когда предприниматели пожаловались президенту на то, что они не могут реструктуризировать взятые у государственного банка кредиты, тот не придумал ничего лучшего, чем набрать главу финансового учреждения для того, чтобы устроить ему публичную порку:

"Для чего ты отправляешь их к Лундышевой (главе филиала "Укрэксимбанка" в Хмельницком, - БТ), если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве, если это от тебя зависит? Жень, послушайте меня, здесь вопрос не в одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас по всей стране? Нужно найти способ предоставить бизнесменам отсрочки по погашению тела кредитов. У них нет денег из-за COVID-19".

Само собой, никаких полномочий для вмешательства в работу финансового учреждения и показательных звонков главе правления, у Зеленского нет.

Второй же закшвар президента случился в одном из кафе города. Как сообщили сегодня в пресс-службе главы государства, президент решил продемонстрировать то, как кафе выходят из карантина. Только вот "забыл" о том нюансе, что обслуживать клиентов внутри, согласно постановлению правительства, заведения общепита не имеют права. При этом зашел попить кофейку гарант как раз в такое незаконно работающее заведение.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - процитировали слова лидера Зе команды представители пресс-службы.

Присутствовал при этом пренебрежении всеми нормами карантина и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который за один стол с Зеленским Ермаком и другими сопровождавшими президента лицами почему-то был недопущен.

Зеленский попил кофе в незаконно работающем кафе в Хмельницком (ФОТО) - фото 200986
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