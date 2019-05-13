Зеленского засудили и наказали

15:30 13 мая,

Над Зеленским состоится суд: названа причина

В понедельник, 13 мая над Владимиром Зеленским состоялся суд. Спойлер: его не посадили.

День 21 апреля навсегда вошел в историю нашей страны. Зеленский пришел, увидел и победил. А еще он нечаянно нарушил закон, показав при голосовании свой бюллетень.

Полиция быстренько оформила протокол и передала бумагу выше. Но до разбирательства дошло лишь сейчас. Как стало известно СМИ, административное правонарушение нового гаранта рассмотрел Оболонский суд Киева.

Реестр дел Оболонского суда

Стоит отметить, что сам избранный президент свою вину не отрицает и готов понести наказание по всей строгости закона, а именно заплатить штраф.

И Фемида не заставила себя долго ждать.

"Суд постановил признать Зеленского виновным и назначить ему админвзыскание в размере 850 грн", - сказано в решении суда.

Напомним, Печерский районный суд не удовлетворил заявление главного художника студии Украинского батального искусства Артура Орленова о наложении ареста на 31 млн грн компаний "Киностолица", "Студия Квартал 95" и "Студия 1+1".

Заявитель требовал арестовать счета упомянутых компаний для уплаты компенсаций за нанесенный вред.

По мнению Орленова, в ином случае ответчик успеет перевести свои средства на другие счета.