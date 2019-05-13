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Зеленского засудили и наказали

13 мая, 15:30
Над Зеленским состоится суд: названа причина - фото 1
Над Зеленским состоится суд: названа причина

В понедельник, 13 мая над Владимиром Зеленским состоялся суд. Спойлер: его не посадили.

Cуд решил участь Зеленского - ФОТО

День 21 апреля навсегда вошел в историю нашей страны. Зеленский пришел, увидел и победил. А еще он нечаянно нарушил закон, показав при голосовании свой бюллетень.

Полиция быстренько оформила протокол и передала бумагу выше. Но до разбирательства дошло лишь сейчас. Как стало известно СМИ, административное правонарушение нового гаранта рассмотрел Оболонский суд Киева.

Зеленского засудили и наказали - фото 180863

Реестр дел Оболонского суда

Стоит отметить, что сам избранный президент свою вину не отрицает и готов понести наказание по всей строгости закона, а именно заплатить штраф.

И Фемида не заставила себя долго ждать.

"Суд постановил признать Зеленского виновным и назначить ему админвзыскание в размере 850 грн", - сказано в решении суда.

Напомним, Печерский районный суд не удовлетворил заявление главного художника студии Украинского батального искусства Артура Орленова о наложении ареста на 31 млн грн компаний "Киностолица", "Студия Квартал 95" и "Студия 1+1".

Заявитель требовал арестовать счета упомянутых компаний для уплаты компенсаций за нанесенный вред.

По мнению Орленова, в ином случае ответчик успеет перевести свои средства на другие счета.

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