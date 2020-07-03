Пойманный на взятке в 1,8 миллиона экс-губернатор Балонь вышел из СИЗО

15:00 03 июля,

Балонь уже на свободе

В пятницу, 3 июля, взятого с поличным на получении огромной суммы бывшего главу Кировоградской области Андрея Балоня выпустили из-под стражи. За него внесли 10 миллионов гривен залога.

Как заявили сегодня в Высшем антикоррупционном суде, всю сумму, которую служители Фемиды определили как гарантию того, что Балонь не сбежит из-под следствия, за него заплатили.

Кто именно оказался столь щедрым спонсором бывшего губернатора, неизвестно. Вполне может быть, что расплачивались его же деньгами, ведь пойманный на взятке чиновник явно может считаться не бедным человеком.

- За свободу бывшего главы Кировоградской областной государственной администрации, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, внесли 10 миллионов 135 тысяч гривен залога, - заявила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Напомним, чиновник вымогал огромные суммы от предпринимателя. При этом чиновник "светиться" самостоятельно не хотел - он отправлял получать деньги посредника, который также оказался госслужащим. Их обоих упаковали при получении второго транша взятки.

А уже на следующий день после задержания Зеленский уволил назначенного им несколько месяцев назад зашкварившегося и пойманного губернатора.

27 июня Высший антикоррупционный суд избрал Балоню и его пособнику меру пресечения в виде заключения в СИЗО с огромным залогом. Впрочем, никакой сложности с выходом лишенного должности чинуши, судя по всему, не возникло.