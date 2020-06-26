Губернатора Кировоградской области задержали на вымогательстве 1,8 миллиона (ФОТО)

Губернатор Кировоградской области задержан

Назначенный Зеленским главой Кировоградской ОГА в конце прошлого года Андрей Балонь погорел на коррупции в невероятных по своей наглости масштабах.

Как утверждают следователи НАБУ и СБУ, глава региона требовал от регионального представительства одного из госорганов огромную сумму - 1 миллион 800 тысяч гривен.

При этом чиновник "светиться" самостоятельно не хотел - он отправлял получать деньги посредника, который также оказался госслужащим.

По словам представителей пресс-службы СБУ, оперативники ведомства вместе с детективами антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт получения посредником 100 тысяч гривен в начале июня. Деньги злоумышленник затем передал Балоню.

А уже вчера губернатор получал второй транш - 250 тысяч гривен. На нем губернатора и повязали.

- Продолжаются процессуальные действия. Председатель ОГА и его должностное лицо этой же ОГА задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

За что Балонь требовал столь большие деньги, правоохранители не говорят.