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Губернатора Кировоградской области задержали на вымогательстве 1,8 миллиона (ФОТО)

09:00
Губернатор Кировоградской области задержан - фото 1
Губернатор Кировоградской области задержан

Назначенный Зеленским главой Кировоградской ОГА в конце прошлого года Андрей Балонь погорел на коррупции в невероятных по своей наглости масштабах.

Как утверждают следователи НАБУ и СБУ, глава региона требовал от регионального представительства одного из госорганов огромную сумму - 1 миллион 800 тысяч гривен.

Родственник чиновника КГГА обещал решить земельные вопросы за 15 тысяч долларов

При этом чиновник "светиться" самостоятельно не хотел - он отправлял получать деньги посредника, который также оказался госслужащим.

Губернатора Кировоградской области задержали на вымогательстве 1,8 миллиона (ФОТО) - фото 201961

По словам представителей пресс-службы СБУ, оперативники ведомства вместе с детективами антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт получения посредником 100 тысяч гривен в начале июня. Деньги злоумышленник затем передал Балоню.

Губернатора Кировоградской области задержали на вымогательстве 1,8 миллиона (ФОТО) - фото 201962

А уже вчера губернатор получал второй транш - 250 тысяч гривен. На нем губернатора и повязали.

- Продолжаются процессуальные действия. Председатель ОГА и его должностное лицо этой же ОГА задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

За что Балонь требовал столь большие деньги, правоохранители не говорят.

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СБУ задержание Андрей Балонь взятка вымогательство Коррупция Новости
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