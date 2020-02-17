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Под Киевом офицер полиции задавил двух человек - ФОТО

10:30
Под Киевом офицер полиции задавил двух человек - ФОТО - фото 1
Под Киевом офицер полиции задавил двух человек - ФОТО

В воскресенье, 16 февраля, под Киевом руководитель взвода полка полиции задавил двух человек. Один из них погиб на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Примерно в 19.00 в городе Бровары Киевской области полицейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии один из пешеходов погиб на месте происшествия, а другой получил многочисленные травмы", - говорится в сообщении.

Под Киевом офицер полиции задавил двух человек - ФОТО - фото 195927

Позже выяснилось, что во время ДТП водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент правоохранители готовят ему подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего").

В случае доказательства вины, правонарушителю грозит срок от 3 до 8 лет.

Напомним, на Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали.

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ГБР ДТП полиция Бровары Новости Украина
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