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На Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали

17:30
В воскресенье, 5 января, на Черкащине водитель ВАЗа сбил двух детей. Последствия трагичны. - фото 1
В воскресенье, 5 января, на Черкащине водитель ВАЗа сбил двух детей. Последствия трагичны.

В воскресенье, 5 января, на Черкащине водитель ВАЗа сбил двух детей. Последствия трагичны.

Полиция задавила ребенка. Прямо на "зебре" - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, инцидент приключился около 17:00: водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. Одни ребенок погиб, другой доставлен в реанимацию.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, в декабре 2019 г. в Хмельницкой области сотрудник СБУ задавил двух пешеходов. Пострадавшие, переходившие дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия. Как уточнили в бюро, во время ДТП имело место превышение скорости. Подробности читайте по ссылке.

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