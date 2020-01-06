На Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали

В воскресенье, 5 января, на Черкащине водитель ВАЗа сбил двух детей. Последствия трагичны.

В воскресенье, 5 января, на Черкащине водитель ВАЗа сбил двух детей. Последствия трагичны.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, инцидент приключился около 17:00: водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. Одни ребенок погиб, другой доставлен в реанимацию.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, в декабре 2019 г. в Хмельницкой области сотрудник СБУ задавил двух пешеходов. Пострадавшие, переходившие дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия. Как уточнили в бюро, во время ДТП имело место превышение скорости. Подробности читайте по ссылке.