В Днепре водитель попытался сбежать и снес трех человек – ФОТО, ВИДЕО

В Днепре водитель попытался сбежать и задавил трех человек – ФОТО, ВИДЕО

В воскресенье, 16 февраля, в Днепре водитель Audi, пытаясь сбежать от полиции, задавил трех человек.

Об этом сообщают пресс-служба НПУ и "Информатор – Днепр".

По данным источников, причиной погони стала мольба о помощи пассажира иномарки. На протяжении следующих 10 минут водитель Audi пытался сбежать от правоохранителей. Проезжая по Слобожанскому проспекту, он протаранил трех человек. Одна из жертв скончалась на месте, двух других человек забрала бригада "скорой помощи".

Водитель иномарки и его пассажир были задержаны полицией. На месте ДТП работала СОГ. Детали происшествия выясняются.

Позже было установлено, что виновник аварии находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь ст.189 ("Вымогательство") УК. Ему и пассажиру грозит ответственность по ст. ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"), 263 ("Незаконное обращение с оружием"), 146 ("Незаконное лишение свободы") и ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") УКУ .

Напомним, на Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали.