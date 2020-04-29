Под Кабмином спецназовцы колотят бунтующих предпринимателей и журналистов (ФОТО+ВИДЕО)

Представители малого бизнеса устроили бунт под кабмином

С самого утра среды, 29 апреля, под зданием правительства собрались представители среднего и малого бизнеса, которым избирательный подход властей к карантинным ограничениям уничтожил все доходы. Встретили мирных протестующих у здания бойцы Нацгвардии и спецназа.

Сегодня с 9:00 на улице Грушевского владельцы малого бизнеса остановили все движение, припарковав свои машины прямо на проезжей части.

Протестующие требуют от властей снятия всех ограничений на работу предпринимателей уже с 1 мая. И хотя их требования совершенно не адекватны с точки зрения распространения пандемии коронавируса, нужно признать, что власти, к примеру, запретили торговать кофе на вынос для мелких предпринимателей, но при этом оставили эту же опцию для Макдонадлса, прикрыли строительные магазины, но не закрыли "Эпицентр", а также допустили и другие ошибки, которые привели к уничтожению экономики и обогащению крупного бизнеса.

- Если карантин, то для всех! Но у нас не работает только малый бизнес. Но мы вполне можем придерживаться всех норм безопасности, - заявил один из вышедших под Кабмин активистов.

Впрочем, общаться в народом никто из власть имущих не стал. Вместо этого для разгрузки дороги пригнали эвакуаторы. Бойцы же МВД просто начали отталкивать людей от автомобилей и попытались дать коммунальщикам работать. В итоге между спецназом и бизнесменами произошли столкновения.

Кроме непосредственно участников акции пострадали от действий мусоров и журналисты. Правда, последние технически также совершили нарушение. Работники "Громадського" вели стрим протеста из Мариинского парка, а ведь гулять по скверам запрещено. Менты, чувствуя свою безнаказанность, прямо на камеру и в грубой форме приказали представителям СМИ покинуть территорию, после чего сначала поставили ультиматум фразой "или убираешь камеру, или я ее сломаю" и силой вытолкнули журналистов.

После коротких стычек бизнесмены согласились освободить одну полосу движения, а затем и вовсе убрали свои машины.

Как известно, из-за карантина в Украине запретили деятельность 277 тысяч предприятий в различных отраслях. Правда, при этом хитросделанные "слуги народа" типа Николая Тищенко свои рестораны не позакрывали. Как и многие владельцы крупного бизнеса. Но простым предпринимателям при этом совсем не избирательно работать запретили.

Кроме того, вызывает сомнения и способ определения количества заразившихся коронавирусом. Из-за провала тестирования граждан низкие цифры заболеваемости могут совершенно не отображать реального положения дел. Так что и преждевременные снятия и без того не жестких ограничений способны привести к быстрому усилению распространения коронавируса.

В данный момент в Украине подтверждено 9866 случаев заболевания. 250 заражений закончились летально, а 1103 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.