В эпицентре коронавируса в Украине предприниматели в нарушение всех норм открыли рынки

Продавцов на рынках в Черновцах приходится загонять домой силой

Утром во вторник, 28 апреля, в Черновцах, где зафиксировано чуть ли не самое большое количество зараженных в Украине, без разрешения властей предприниматели пришли на рынки и в тупую начали продавать товар.

Произошло это из-за идиотского отношения самих бизнесменов, а также из-за попытки Кабмина и облгосадминистрации усидеть на двух стульях.

Как утверждает мэр Черновцов Алексей Каспрук, открытие продуктовых рынков связано с тем, что официальный Киев не может принять однозначного решения о прекращении их работы. Самоустранились от решения проблемы также и областные власти, которые не хотят навлечь на себя гнев бизнесменов, но при этом условно согласны с распространением коронавируса.

Фактически же продавцы и владельцы точек на продуктовых рынках просто самовольно выперлись торговать после решения Черновицкого исполкома об запрете работы в ночное время, посчитав, что днем теперь для них все разрешено.

- Перед Пасхой все рынки прекратили свою работу. Однако уже на следующей неделе предприниматели одного из рынков начали работу. Это возмутило предпринимателей других рынков. Из-за этого начались пикеты и требования. Решения о разрешении торговли не было. Исполнительный комитет Было принято решение исполнительным комитетом об ограничении в ночное время. Предприниматели восприняли это как разрешение. Если бы ОГА не умыла руки, а четко запретила торговлю рынков на всей территории области, ситуация могла бы быть другой. Теперь предпринимателей нужно физически заставлять не выходить на рынок, - подчеркнул городской голова.

Напомним, с начала карантина власти не могут решиться на закрытие рынков. Понимание того, что их работа влечет за собой распространение коронавируса, у Шмыгаля и компании вполне присутствует. Правда, после каждого запрета предприниматели начинают давать по лицу полицейским и продолжают работать, бунтуя. Поэтому Кабмин пытается сохранить лицо и найти компромисс с не подчиняющимися гражданами. Только на пандемии и необходимости продлевания карантина это сказывается отрицательно. Впрочем, официальная статистика распространения коронавируса этого совершенно не отображает.