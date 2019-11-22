Первые ласточки 7-8 серии - смотреть онлайн - 22.11.2019

Если Друг оказался вдруг... / Новый канал

В пятницу, 22 ноября, в вечернем эфире Нового канала смотрите заключительные эпизоды сериала Первые ласточки. Что будет в 7-8 сериях - читайте на Без Табу.

В пятницу, 22 ноября, зрителей ожидает развязка сериала "Первые ласточки" и наконец нам покажет, кто скрывался под ником "Друг".

Премьера 7 серии запланирована на 21:40, 8 серию "Первых ласточек" смотрите на "Новом", начиная с 22:40.

Первые ласточки - что будет в 7 серии:

В 7 серии «ласточки» Федя, Катя и Ник, а теперь еще и Макс, попадают на место аварии. Видя покореженную машину Леры, Катя не выдерживает и рассказывает всё следователю Макаровой.

Как воспримет таинственный Друг такое «предательство»? Выживет ли Лера после столкновения с деревом? И что связывает мажорку Фаркаш и Друга? Или всё же именно Лера довела Полину до самоубийства? ...

Первые ласточки - что будет в 8 серии:

По всем законам жанра - в финале старшеклассники готовятся к выпускному, а тем временем Друг готовит своим «ласточкам» финальный сюрприз.

Что еще вспомнила Лера о Друге? Чьих родителей встретил Денис Денисенко прямо перед выпускным в полиции? И почему Макарова спешит в школу с оружием? Ответы на эти вопросы, и на главный – КТО ДРУГ? – вы узнаете в финальной серии «Первых ласточек».

Трейлер

Первые ласточки 7-8 серии - смотреть онлайн анонс:

Первые ласточки - где смотреть онлайн?

Смотри 7 и 8 серию «Первых ласточек» онлайн на стриминговом сервисе Старлайта - продакшн-студии Нового канала. Также с понедельника, 25 ноября, все серии будут доступны на Без Табу и YouTube.