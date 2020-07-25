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"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками

Вчера, 22:25
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками - фото 1
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками

Штаб ООС анонсировал создания института надсмотрщиков за т. н. перемирием на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

По мнению командования ООС, "такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН".

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский достаточно позитивно оценил заключенные соглашения, кратко заявив, что "зрады" в них нет.

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