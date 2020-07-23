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"Зрады нет": Зеленский высказался о новом "перемирии" с боевиками

Вчера, 19:35
"Зрады нет": Зеленский высказался о новом перемирии с боевиками - фото 1
"Зрады нет": Зеленский высказался о новом перемирии с боевиками

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое перемирие с российскими боевиками, заключенное ТКГ в Минске.

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Свою точку зрения глава государства выразил во время визита в Станицу Луганскую.

"У нас в Украине никто ничего не ждет, вы знаете, что когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Поэтому не нужно здесь что-то искать, какой-нибудь измены", - сказал президент.

Аналогичное мнение высказал и министр обороны Андрей Таран.

"Никто не будет ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера, и дает возможность всем показать свою политическую волю", - отметил глава Минобороны.

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

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Громадське
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