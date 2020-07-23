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Президент Украины собрался заключить новый договор с Путиным: О чем он будет?

Вчера, 20:34
Президент Украины собрался заключить новый договор с Путиным: О чем он будет? - фото 1
Президент Украины собрался заключить новый договор с Путиным: О чем он будет?

Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать договор с главой РФ Владимиром Путиным о прекращении огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянное прекращение огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский достаточно позитивно оценил заключенные соглашения, кратко заявив, что "зрады" в них нет.

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