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Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков

Вчера, 22:26
Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков - фото 1
Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков

Российские боевики изувечили тело погибшего медика ВСУ и обрекли на смерть морского пехотинца, истекавшего кровью на поле боя.

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Об этом сообщает BBC Ukraine со ссылкой на ООС.

По данным источника, 13 июля у поселка Зайцево, несмотря на режим тишины, боевики обстреляли украинские войска; на поле боя остался раненный сержант ВСУ Ярослав Журавель. Украинская сторона несколько раз обращалась к боевикам, чтобы забрать раненного, однако оккупанты ответили отказом.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", - рассказал источник.

Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков - фото 203148

Николай Илин и Ярослав Журавель

Кроме того в ООС раскрыли детали возвращения тел бойцов ВСУ. По данным СМИ, переданные останки украинских воинов были без верхней одежды, а некоторые из них жутко изувечены.

Установить, из какого оружия был убит военный медик (Николай Илин – прим. ред.) по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - заявил источник в ООС.

Напомним, что….

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать с главой РФ новый договор о прекращении огня на Донбассе. Какова цена таких соглашений, читатель знает и сам, поэтому мы воздержимся от комментария.

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BBC
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