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Пенсионеры жестко отлупили водителя в Николаеве: Не хотел брать больше 10

20:14
Пенсионеры жестко отлупили водителя в Николаеве: Не хотел брать больше 10 - фото 1
Пенсионеры жестко отлупили водителя в Николаеве: Не хотел брать больше 10

В Николаеве престарелые пассажиры проучили водителя трамвая. Он просто соблюдал правила карантина.

В Украине начали карать за нарушение карантина

Об этом сообщает "Преступности НЕТ" со ссылкой на КП "Николаевелектротранс".

"Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы", - рассказал глава предприятия Владимир Евтушенко.

Как уточнил глава КП, агрессивнее всего вели себя пенсионеры.

"Он (водитель – прим. ред.) вышел, они на него набросились, подергали его. (...) Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно (пассажиры – прим. ред.) были старше среднего возраста", - добавил директор предприятия.

Напомним, несмотря на предписания властей, в Украине зафиксировано множество случаев нарушения правил карантина. В основном это связанно с нерешенностью транспортного вопроса, т.к. во многих городах не хватает средств для обслуживания нужд всех пассажиров.

Особенно катастрофической ситуация выгдядит в Киеве, где отменил работу местный метрополитен. Несмотря на обнадеживающие заявления столичных чиновников, мэр города Виталий Кличко категорически отказался возобновлять работу подземки. Подробнее об этом читайте здесь.

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Новости Украина Николаев пенсионеры трамвай карантин
Преступности. НЕТ
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