В Киеве снова откроют метро: Названо условие
Киевский метрополитен может снова начать свою работу. Правда, есть одно условие.
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
По словам политика, для возобновления работы метро должны быть:
- обращение местных депутатов в Кабмин о внесении изменений в постановление об ограничении пассажирских перевозок;
- решение Киевсовета.
"Закрытие метро для города является огромной проблемой. Это приводит к дополнительным нагрузкам на общественный наземный транспорт", - отметил Прокопив.
Владимир Прокопив
Напомним, с 18 марта Киевский метрополитен приостановил свою работу; кроме того столица прекратила транспортное сообщение с населенными пунктами Киевской области.
Для упреждения коллапса, местные власти пообещали оптимизировать работу (маршруты) наземного общественного транспорта. Однако эти меры оказались недостаточными: как киевляне, так и перевозчики были замечены за грубейшим нарушением норм карантина.
Из-за неспособности общественного транспорта справится с нагрузкой мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин принять жесткие меры.