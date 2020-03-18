В Киеве снова откроют метро: Названо условие

В Киеве снова откроют метро: Названо условие

Киевский метрополитен может снова начать свою работу. Правда, есть одно условие.

Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По словам политика, для возобновления работы метро должны быть:

обращение местных депутатов в Кабмин о внесении изменений в постановление об ограничении пассажирских перевозок ;

решение Киевсовета .

"Закрытие метро для города является огромной проблемой. Это приводит к дополнительным нагрузкам на общественный наземный транспорт", - отметил Прокопив.

Владимир Прокопив

Напомним, с 18 марта Киевский метрополитен приостановил свою работу; кроме того столица прекратила транспортное сообщение с населенными пунктами Киевской области.

Для упреждения коллапса, местные власти пообещали оптимизировать работу (маршруты) наземного общественного транспорта. Однако эти меры оказались недостаточными: как киевляне, так и перевозчики были замечены за грубейшим нарушением норм карантина.

Из-за неспособности общественного транспорта справится с нагрузкой мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин принять жесткие меры.