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Партнер Порошенко попросил убежище в Украине - СМИ

17:00
Партнер Порошенко попросил убежище в Украине - СМИ - фото 1
Партнер Порошенко попросил убежище в Украине - СМИ

Молдавский бизнес-партнер Порошенко Влад Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Украине.

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Об этом заявил мэр г. Бельцы (Молдова) Ренато Усатый.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - заявил политик.

Партнер Порошенко попросил убежище в Украине - СМИ - фото 192631

Ренато Усатый

На данный момент украинская сторона не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Отметим, что бизнесмен является давним партнером Петра Порошенко. Месяц назад журналистам стало известно, что по просьбе Плахотнюка, украинский экс-гарант снял санкции с завода, находящегося на территории "Приднестровской республики".

15 июня 2019 г. в разгар политического кризиса в Молдове, Плахотнюк сбежал из страны. Подробности читайте по ссылке.

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Молдова Петр Порошенко Новости Украина
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