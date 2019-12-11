Партнер Порошенко попросил убежище в Украине - СМИ
Молдавский бизнес-партнер Порошенко Влад Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Украине.
Об этом заявил мэр г. Бельцы (Молдова) Ренато Усатый.
"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - заявил политик.
Ренато Усатый
На данный момент украинская сторона не подтверждает и не опровергает эту информацию.
Отметим, что бизнесмен является давним партнером Петра Порошенко. Месяц назад журналистам стало известно, что по просьбе Плахотнюка, украинский экс-гарант снял санкции с завода, находящегося на территории "Приднестровской республики".
15 июня 2019 г. в разгар политического кризиса в Молдове, Плахотнюк сбежал из страны. Подробности читайте по ссылке.