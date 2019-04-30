Порошенко продал ТРЦ в Молдове

19:50 30 апреля,

Порошенко продал ТРЦ в Молдове

Петр Порошенко продал крупный ТРЦ в Кишеневе.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Молдавская компания "Twins Estate S.R.L." выкупила пакет акций АО "Gemenii S.A.", которым владел нынешний президент Украины.

Договор о купле-продаже уже одобрен местным Советом по конкуренции и вступил в силу. Сумма сделки, имя продавца и пр. подробности покупателем, увы, не сообщаются. Пока известно лишь, что "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме.

А вот о самом покупателе мы можем кое-что сказать. По данным источников, "Twins Estate S.R.L." принадлежит могущественному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку, который является деловым партнером Порошенко.

Напомним, главсоциалист Илья Кива подаст в суд на Порошенко из-за "незаконной национализации" фабрики им. Карла Маркса (ныне Roshen).

Соответствующее заявление он сделал на телеканале NewsOne.

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - заявил одиозный политик.

В какой именно суд Кива подаст заявление – неизвестно. У нас есть подозрение, что таким щепетильным делом может заняться лишь Окружной админсуд Киева.

Судьи этого учреждения неоднократно принимали странные решения. Вот наиболее одиозные из них: восстановление Насирова на должности главы налоговой, отмена переименования УПЦ МП и осуждение национализации "ПриватБанка".