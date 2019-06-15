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Партнер Порошенко сбежал из своей страны - СМИ

19:28
Партнер Порошенко сбежал из своей страны - фото 1
Партнер Порошенко сбежал из своей страны

Молдавский бизнес-партнер Порошенко Влад Плахотнюк сбежал из своей страны.

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Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, в ночь на 15 июня Плахотнюк отбыл из страны чартерным рейсом. Побег "хозяина страны" скорее всего связан с падением одного из правительств Молдовы.

Интересно, что согласно другим данным, олигарх выехал из республики на авто, минуя Приднестровье и Одессу.

Как заявила молдавская Демпартия, Плахотнюк якобы поехал на несколько дней к своей семье, проживающей в Швейцарии.

Отметим, что бизнесмен является давним партнером Петра Порошенко. Месяц назад журналистам стало известно, что по просьбе Плахотнюка, украинский экс-гарант снял санкции с завода, находящегося на территории "Приднестровской республики".

Что это было – не совсем ясно. Журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ и там ответили, что инициатива "отбеливания" целиком и полностью принадлежит Администрации президента.

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Петр Порошенко Молдова Приднестровье Одесса Новости Мир
Украинская правда
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