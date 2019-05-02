Петр Порошенко "помог" "Приднестровской народной республике" – ФОТО
Петр Порошенко помог снять санкции с предприятия, которое находится на территории "Приднестровской народной республики".
Об этом сообщают журналисты "Схем".
По данным СМИ, с соответствующей просьбой обратился премьер Молдовы Павел Филип. И обратился не по своей нужде, а по наущению молдавского олигарха Влада Плахотнюка.
Тот самый заводик
И Порошенко помог. И как не помочь, когда гарант оказался давним партнером и "другом" бизнесмена. Предприятие, находящееся в Рыбнице, попало в список санкций не так давно - 14 мая 2018 г.
Однако уже через год президент издал указ, где среди жертв санкций завод не значился.
Что это было – не совсем ясно. Журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ и там ответили, что инициатива "отбеливания" целиком и полностью принадлежит Администрации президента.
Напомним, Петр Порошенко продал крупный ТРЦ в Кишеневе.
Об этом сообщает Интерфакс Украина.
Молдавская компания "Twins Estate S.R.L." выкупила пакет акций АО "Gemenii S.A.", которым владел нынешний президент Украины.
Договор о купле-продаже уже одобрен местным Советом по конкуренции и вступил в силу. Сумма сделки, имя продавца и пр. подробности покупателем, увы, не сообщаются. Пока известно лишь, что "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме.
А вот о самом покупателе мы можем кое-что сказать. По данным источников, "Twins Estate S.R.L." принадлежит могущественному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку, который является деловым партнером Порошенко.