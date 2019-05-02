Петр Порошенко "помог" "Приднестровской народной республике" – ФОТО

13:30 02 мая,

Петр Порошенко помог Приднестровской народной республике – ФОТО

Петр Порошенко помог снять санкции с предприятия, которое находится на территории "Приднестровской народной республики".

Об этом сообщают журналисты "Схем".

По данным СМИ, с соответствующей просьбой обратился премьер Молдовы Павел Филип. И обратился не по своей нужде, а по наущению молдавского олигарха Влада Плахотнюка.

Тот самый заводик

И Порошенко помог. И как не помочь, когда гарант оказался давним партнером и "другом" бизнесмена. Предприятие, находящееся в Рыбнице, попало в список санкций не так давно - 14 мая 2018 г.

Однако уже через год президент издал указ, где среди жертв санкций завод не значился.

Что это было – не совсем ясно. Журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ и там ответили, что инициатива "отбеливания" целиком и полностью принадлежит Администрации президента.

Напомним, Петр Порошенко продал крупный ТРЦ в Кишеневе.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Молдавская компания "Twins Estate S.R.L." выкупила пакет акций АО "Gemenii S.A.", которым владел нынешний президент Украины.

Договор о купле-продаже уже одобрен местным Советом по конкуренции и вступил в силу. Сумма сделки, имя продавца и пр. подробности покупателем, увы, не сообщаются. Пока известно лишь, что "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме.

А вот о самом покупателе мы можем кое-что сказать. По данным источников, "Twins Estate S.R.L." принадлежит могущественному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку, который является деловым партнером Порошенко.