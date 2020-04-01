От коронавируса умер известный британский актер из "Звездных войн"

Эндрю Джек умер от коронавируса

Во вторник, 31 марта, в Великобритании скончался 76-летний актер Эндрю Джек. Спасти его не смогли врачи города Черсти, где он жил в последние годы.

О смерти известного по саге "Звездные войны" актера сообщил его коллега и продюсер Грег Грюнберг на своей странице в Twitter.

Британский актер, который зарабатывал преподаванием сценической речи, умер вдалеке от родных. Супруга даже не смогла с ним попрощаться, поскольку оказалась запертой на карантине в Австралии.

"Он один из самых добрых людей, с которыми я когда-либо работал. Пожалуйста, будьте в безопасности. Пожалуйста, оставайтесь дома", - написал Грюнберг.

Эндрю Джек сыграл в двух эпизодах "Звездных войн": "Пробуждение силы" и "Последниче джедаи". Кроме того, он сотрудничал с двумя сотнями актеров как постановщик речи. Работал он с известными голливудскими звездами Робертом Дауни-младшим, Кейт Бланшетт и Вигго Мортенсеном.

Напомним, коронавирусом заразились актеры Том Хэнкс, его супруга, Идрис Эльба и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Она уже выздоровела.

Сколько человек болеет в Украине, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится в нормальных объемах. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. Официально в Центре охраны здоровья говорят о 669 заражениях. Из них 17 человек умерли, 10 - вылечились.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.