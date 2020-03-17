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Идрис Эльба заразился коронавирусом вместе со звездой "Игры престолов"

12:00
Идрис Эльба слег с коронавирусом - фото 1
Идрис Эльба слег с коронавирусом

Штамм COVID-19 продолжает поражать не рядовых людей, но и активно распространяться среди политиков и звезд. После обнаружения болезни у президента Бразилии, депутатов из Франции, военачальников НАТО, футболистов и баскетболистов с сообщениями о положительных тестах стали обращаться актеры.

Звездный британский актер Идрис Эльба, известность которому принес ужастик о вирусе "28 недель спустя", заявил о том, что у него обнаружили китайский коронавирус.

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"Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", - написал Эльба на своей странице в Twitter.

Кроме того, о заражении сообщил еще и норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл роль Тормунда в сериале "Игра престолов".

Идрис Эльба заразился коронавирусом вместе со звездой 'Игры престолов' - фото 197352

"Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды, - написал артист в Instagram. — Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!".

Напомним, в Украине официально зарегистрированы семь заражений COVID-19. Два из них оказались летальными. Реальное же количество больных никто не знает. Судя по всему, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.


https://beztabu.net/novosti_t4952

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