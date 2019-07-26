Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы

Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть

Обозреватель Без Табу говорит «остаточне прощавай» Леониду Климову, Сергею Кивалову, Александру Пресману, Виталию Барвиненко. Их невероятные приключения в большой политике подошли к концу. Геннадию Труханову приготовиться.

«Третий тур президентских выборов» - как называли досрочные парламентские выборы у Владимира Зеленского – принес результат во многом схожий с тем, который дали стране два Майдана. Парламент не просто обновился на 80%, - за бортом корабля в неясное будущее остались мастодонты украинского политикума. Списки не попавших на этот праздник жизни активно тиражируются с ахами и вздохами. За это «Зе-команду» хвалят даже порохоботы, правда, забывая, что большой урон понесла и БПП.

Мы же предлагаем сосредоточиться на одесском представительстве в парламенте. Казалось, лучше, чем одесситы Кивалов, Климов, Барвиненко, Пресман, Чекита отечественный парламент мало кто может охарактеризовать – коррумпированный, ленивый, неэффективный. Туда же можно отнести еще не старика, но верного традициям партии «медоносца» Дмитрия Голубова. Минимум законотворчества, максимум примитивного подкупа. Но чтобы свергнуть эту глыбу, одного антирейтинга указанных господ мало – нужны харизматичные оппоненты, узнаваемые личности, с пусть даже скромным списком «добрых дел». Но нет. Ничего этого не понадобилось. «Старикам тут не место», - сказал народ и вышвырнул аксакалов куда подальше.

Пора на покой

Навязать борьбу «ноунеймам» от «Слуги народа» могло поколение «младорегионалов» в лице Виктора Баранского и Виталия Саутенкова. Во все еще частично «ватном» Одесском регионе у этих кандидатов в нардепы были очень неплохие шансы, чтобы в парламенте составить кампанию Бойко, Медведчуку, Шуфричу и прочим Новинским.

К тому же на протяжении 4 лет (надо признать честно) и Баранский, и Саутенков не вылезали из округа. Один консультировал по ОСМД, вставлял окна (не за свой счет, конечно), устраивал праздники с ватой и аниматорами, а за два дня до выборов привез в Одессу даже певицу из прошлого Ольгу Зарубину. Второй раздавал сельским жителям очки, проводил конкурсы детского творчества, строил, пусть и скромные, но все же площадки. Вся эта активность «фаворитам» не помогла. Они проиграли тем кандидатам, о которых еще в апреле 2019 никто не знал.

Сразу три политических трупа на одном фото

Бренд «Слуга Народа» не помог лишь трем кандидатам. «Отец» всех болгар Украины Антон Киссе с огромным трудом победил Руслана Плохого – сына своего многолетнего противника на округе - одиозного бизнесмена Игоря Плохого (да, зе-политконсультанты дали в штангу с таким кандидатом). Также победили на своих округах вчерашние сторонники Петра Порошенко – глава облсовета Анатолий Урбанский и Алексей Гончаренко, которые кампанию по продвижению своего бренда, а не условной «Солидарности» начали еще полтора года назад.

И Гончаренко, и Урбанский всю президентскую кампанию работали на себя, а не на старшего товарища. По сути, оба совершили политическое предательство еще в феврале-марте 2019, когда нужно было проявить партийную дисциплину. В итоге, Порошенко был разгромлен (в Подольске и Измаиле штаб БПП ждал других результатов), а на деньги партийной кассы Гончаренко и Урбанский засевали округ от своего имени. Интересно, как они будут смотреть Порошенко в глаза, когда соберется Рада 9 созыва.

Порошенко не может понять причин своего провала, а они-то рядом

Впрочем, у действующего главы облсовета могут возникнуть проблемы с получением мандата. Российское судно, которое накануне задержали СБУ-шники вполне могло идти на ремонт на один из заводов Урбанского. Свой бизнес, пусть и по другим документам, судоремонтное семейство Урбанских продолжает и во время российской агрессии Крыма.

Депутат Урбанский, что имеет сказать в свое оправдание?

Посмотрим, как выкрутится из этой ситуации новоявленный нардеп.

Впрочем, главным проигравшим в этих выборах стал мэр Геннадий Труханов. Именно сейчас есть стойкая уверенность, что его непотопляемость останется в прошлом. Да, он выиграл главный суд своей жизни. Но за 4 месяца умудрился постоянно ставить не на тех хромых лошадей в политических забегах. Ему еще не забыли элитное вылизывание Петру Порошенко. Долго будут помнить и авантюрное вступление в «Оппозиционный блок». Труханову не дали отстоять своих людей по мажоритарке – Александру Шеремету и Марату Королеву была дана команда подвинуться в пользу Чекиты и Кивалова. Однако, у мэра были активы в двух других районах Одессы. Он взялся поддерживать нардепа Голубова и депутата горсовета Дмитрия Танцюру.

Композиция - в пролете

Но креатуры мэра несмотря на обильное засевание округов гречкой и концертами 13-го состава «Песняров» разгромно проиграли хипстерам-физрукам из «Зе-Команды». Все разговоры о 80-% рейтинге Труханова оказались если и не мыльным пузырем, то весьма похожим на этом. Уже не такая очевидная аксиома, что досрочные выборы мэра Труханов снова выиграет убедительно. Если у «Слуги Народа» найдется более-менее узнаваемое и не токсичное лицо, то Капитану придется несладко. А тут еще с другого фланга атакует «Оппо-платформа», начав по-взролому троллить мэров из «Оппоблока»:

В Одессе пауза между выборами, с большой долей вероятности, будет короткой. Добро пожаловать в очередной нескучный период.

Василий Бондаренко, Без Табу