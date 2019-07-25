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СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО

17:40
СБУ задержала танкер РФ. Сеть взорвалась от восторга - ФОТО - фото 1
СБУ задержала танкер РФ. Сеть взорвалась от восторга - ФОТО

В четверг, 25 июля, СБУ задержала танкер NEYMA, участвовавший в блокаде Керченского пролива. Сеть предсказуемо взорвалась от восторга. Собрали для вас лучшие из реакций.

Украина отпустила русских моряков – СМИ

Первым о задержании судна сообщила сама СБУ.

СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184911
Потом подтянулся и главый военный прокурор Анатолий Матиос.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184912
Главред Цензор.нет Юрий Бутусов назвал это первой антироссийской операцией Зеленского.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184913
Свое добро дал и Дмитрий Ярош.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184914
Журналист Аркадий Бабченко предложил обменять задержанных моряков на наших пленных.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184915
Его коллега Айдер Муждабаев также хорошо оценил работу СБУ.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184916
Ирина Геращенко вспомнила об украинских моряках.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184917
Но были и желающие пошутить. Так...
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184918
И так.
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО - фото 184919
Напомним, в России задержали судно с украинцами.
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Атака в Керченском проливе Россия Новости СБУ Украина
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