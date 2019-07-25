СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО
СБУ задержала танкер РФ. Сеть взорвалась от восторга - ФОТО
В четверг, 25 июля, СБУ задержала танкер NEYMA, участвовавший в блокаде Керченского пролива. Сеть предсказуемо взорвалась от восторга. Собрали для вас лучшие из реакций.
Первым о задержании судна сообщила сама СБУ.
Потом подтянулся и главый военный прокурор Анатолий Матиос.
Главред Цензор.нет Юрий Бутусов назвал это первой антироссийской операцией Зеленского.
Свое добро дал и Дмитрий Ярош.
Журналист Аркадий Бабченко предложил обменять задержанных моряков на наших пленных.
Его коллега Айдер Муждабаев также хорошо оценил работу СБУ.
Ирина Геращенко вспомнила об украинских моряках.
Но были и желающие пошутить. Так...
И так.
Напомним, в России задержали судно с украинцами.
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