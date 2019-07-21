Выборы 2019: Главные неудачники избирательной кампании

Ахметов - главный неудачник выборов 2019

Парламентские выборы 21 июля в 2019, по итогам которых соберется Верховна Рада 9 созыва, состоялись. Пора подводить итоги.

Если с победителями парламентской избирательной кампании все более-менее ясно, это президент Зеленский, партия "Слуга народа", олигарх Игорь Коломойский, а также олигархи рангом меньше, сумевшие под брендом "Зе" завести в Раду своих людей, то с проигравшими все несколько сложнее. Для многих из них проигрыш на выборах стал настоящей катастрофой. И если для некоторых фиаско обернется лишь банальной политической смертью, то другим вполне вероятно пора подумать об утрате влияния, активов и даже свободы.

Главным проигравшим на выборах 2019 стоит признать Рината Ахметова. Он не избирался сам, зато сделал ставку на "Оппозиционный блок". И эта ставка не сыграла. ОБ получили что-то в районе 3% и со свистом пролетели мимо Рады 9 созыва. Также не попали в парламент другие любимчики Ахметова - радикалы Ляшко. Это означает, что номинально самый богатый украинец остался без политического прикрытия и будет вынужден соглашаться финансирвать все затеи Зеленского в надежде, что Коломойский и ко не так быстро будут отжимать его бизнес(ы) - кстати, это процесс уже пошел и никакими скорыми помощами тут не откупиться.

Ринат Ахметов со своим новым близким другом

Не помогут тут и редкие мажоритарщики во главе с Борисом Колесниковым, которые все-таки пролезли в Раду - придется устраивать новые закупки депутатов и их лояльности.

Еще опаснее для Ахметова видится второе место "Оппозиционной платформы" Медведчука - Россия сделала ставку на мужа Оксаны Марченко и не хочет себя ассоциировать с бывшим "Хозяином Донбасса". Все это вместе называется - "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город". Или как-то так.

Поражение на выборах ставит крест на первом непроходном - Анатолии Гриценко. Полковник-рыболов еще в 2018 году считался фаворитом социологов и был провозглашен едва ли не единственной надеждой всех демократов в Украине. Однако ничего для такого статуса не сделавший Гриценко традиционно для себя ничего не сделал на президентских выборах, а также остался себе верен на парламентских.

Анатолий Гриценко держит в руках свой рейтинг / фейсбук кандидата в президенты и депутаты

Его всеукраинский тур перд выборми в Раду вышел куцым и больше запомнился уловом, чем какими-то политическим решениям. Как результат - менее одного процента и абсолютно заслуженная пенсия, где уже можно наконец-то спокойно заняться рыбной ловлей, не отвлекаясь на унылые посещения телешоу. А если рыбалка наскучит - заняться мемуаристикой. Или кино - у него получается шикарный трэш, которому позавидовала даже бы студия "Трома", ведь никакой "Токсичный мститель" не сравнится с этим. Или этим.

Также 21 июля ставит крест на Олеге Ляшко и РПЛ как общеукраинском проекте. Нет, радикалы не вымрут как мамонты, а схопнутся до обычной маргинальной партии забавных клоунов по вызову, которые будут иногда мелькать в новостях, но главных ролей никогда не получат. Одним из тех, кто топил Ляшко был поющий вместе с Олегом Винником ректор Михаил Поплавский. Его Аграрная партия взяла хорошие для себя и символичные для других 0,5%, внеся сумбур среди сельского электората любителей Ляшко. Именно по этой причине Поплавского нет в списках неудачников - он со своей задачей справился.

Закончилось хождение в большую политику и для премьера Владимира Гройсмана, а также его бригады из министров и прочих. Социальный лифт поехал не туда. Впрочем, неудачником Гройсмана назвать нельзя - ему изначально ничего не светило. Задача была - продлить последний танец.

Еще одним неудачником выборов 2019 следует признать мэра Львова Андрея Садового и партию Самопоміч. Они набрали еще меньше партии Гриценко, но при это в отличие от "Гражданской позиции" нельзя сказать, что сидели сложа руки. Более того, депутатов от Самопомочі даже признали самыми эффективным народными избранниками, однако ничего из этого Садовому и Ко не помогло.

Андрей Садовый провел самую креативную рекламную кампанию, однако люди голосовать за его политсилу побоялись #легалайз

Репутация партии была убита "мусорным скандалом", а сама партия в общественном сознании была замещена "Голосом", который и стал обладателем титула новая Самопоміч. Ну, а сама партия Садового стала донором для других политсил - "Слуги народа", "Голоса" и, прости господи, партии Смешко-Гордона.

Дмитрий Гордон пытается сменить внешность с помощью пирамидки Ю-Шинсе

Кстати, Дмитрия Гордона следует признать еще одним неудачником выборов-2019. Именно Гордон достал из небытия сбущника времен Кучмы Игоря Смешко и дотащил того с помощью телеканала Медведчука 112 Украина до сенсационного показателя на выборах президента. Именно он заведовал списками на парламентские выборы, заведя туда многих отчаявшихся и отдавших послпедние кровные миллионы людей. Теперь перед ними придется объясняться и обвинить во всем вбросы, происки ЦИК и злой рок вряд ли удастся. Самому же Смешко расстраиваться нечего: бог дал - бог взял, говорят в таких случаях соседи по улице газеты "Бульвар Гордона".

Не меньше человеческих судеб рушилось и на мажоритарных округах. 21 июля 2019 завершилась политическая карьера бывшего журналиста и бывшего нардепа от БПП Сергея Лещенко. Изгнанный из партии Порошенко, он не сумел примкнуть к партии Зеленского и был вынужден пойти по мажоритарке, однако команде Зе выставила против Лещенко сильного кандидата на 220 округе. Анна Бондарь (про нее многое говорят) бывшего журналиста деклассировала. Чем он будет теперь заниматься - вопрос открытый.

Аналогичная судьба ждала еще одного представителя БПП - Александра Третьякова. Этот мужчина был одним из младших "любих друзів" президенра Ющенко, а при президенте Порошенко считался одним из царьков столицы. По слухам, Третьяков контролировал рынок азартных игр в Киеве. Теперь же ему придется подвинуться (Игорь Коломойский уже занялся вопросом). Ну, а перешел дорогу Третьякову - бывший "ревизор" ресторатор Николай Тищенко (это будет очень веселый депутат).

Луценко рассказывает Игорю Кононенко, как вести себя в "хате"

Плохи дела у еще одного консильери президента Порошенко и самого одиозного его соратника - Игоря Кононенко. Сослуживец президента проиграл с треском пропагандисту Александру Дубинскому с "Плюсов". Автор матершинных блогов про ворованные деньги теперь сам стал властью, получив возможность показать себя в законотворчестве. Ну, и самом стать объектом журналистских, а также "журналистских расследований". Что же касается Кононенко, то этому мужчине в пору подумать об эвакуации - за прошедшие 5 лет он стольким людям перешел дорогу, что исключать того, что он в скором времени окажется на скамье подсудимых никак нельзя.

До свидания, хорошего настроения

Плохи дела у еще одного БППщника - Дмитрия Андреевского - он с треском проигрывает кандидату от "СН". Не позавидуешь и одном из самых богатых депутатов - львовскому олигарху Богдану Дубневичу. Он проиграл на СВОЕМ округе представительнице "Голоса", лишается депутатской неприкосновенности и уже может готовиться ретироваться куда-то в Монако или Маврикий. Вместе с братом. Дел по Дубневичам - уйма, о хитрых схемах братьев Дубневичей с тендерами на ЖД не писал только ленивый, а президент уже дал команду кого-то громко посадить. Так почему бы не обилетить лишенного неприкосновенности соратника Порошенко?

Также нельзя не упомянуть пролетевших мимо корыта Ярослава Москаленко, Александра Грановского, Евгения Рыбчинского, его тезки - Червоненко, Сергея Пашинского, Дмитрия Святаша, Михаила Добкина, Валерия Писаренко.