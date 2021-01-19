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Іван Марунич
Блогер-дотепник

Особливості святкування Водохреща у карантинний період

08:49
Водохреща - улюблене свято "тусовочки" - фото 1
Водохреща - улюблене свято "тусовочки"

Блогер Іван Марунич напередодні Водохреща зібрав головні питання щодо проблематики "святкування" в умовах локдауну

Максим Степанов, роз’ясніть, будь ласка, ситуацію з вівторком.

1. Чи є карантинні обмеження на пірнання в ополонку 19 січня в рамках державної програми профілактики запалення легень?

2. Чи вже є сертифіковані МОЗом ополонки?

3. Дистанція між голими людьми в ополонці має бути, як і завжди, 1.5 метри?

4. Після скількох людей батюшка має продезинфікувати ополонку антисептиком?

5. Куди звертатися, якщо послуга пірнання була надана не українською мовою?

6. Чи має людина, яка пірнає з головою, бути в масці? Чи достатньо перехреститися тричі?

7. Нагадайте, будь ласка, де біля Оболонської набережної можна підпільно придбати сигарети, щоб зігрітися після пірнання?

Пост Івана Марунича:

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