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Ограбление машины "Укрпочты": Суд арестовал подозреваемых

Вчера, 21:09
Ограбление машины "Укрпочты": Суд арестовал подозреваемых - фото 1

В субботу, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения лицам, подозреваемым в разбойном ограблении машины Укрпочты.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. Еще одному подозреваемому меру пресечения изберут сегодня, 11 июля", - говорится в сообщении.

Ограбление машины 'Укрпочты': Суд арестовал подозреваемых - фото 202612

Как уточнил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook, в общей сложности правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты". На данный момент полиция продолжает поиски пятого сообщника преступников, чья личность была установлена ранее.

Что было ранее?

7 июля на Полтавщине несколько злоумышленников напали на машину "Укрпочты" и изъяли 2, 5 млн грн. Во время нападения персонал компании получил телесные повреждения. Позже злоумышленники были задержаны правоохранителями.

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Укрпочта ограбление Полтавская область суд арест Новости Украина
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