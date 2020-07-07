Под Полтавой неизвестные взорвали авто "Укрпочты" и украли почти 3 миллиона (ФОТО)

Из бусика "Укрпочты" украли 2,75 миллиона гривен

Снижение уровня жизни из-за падения экономических показателей, связанное с провалом действий власти и пандемии коронавируса, а также бесполезности мусорской системы Авакова привело к взрывному росту преступности по всей стране.

Буквально каждый день в Украине бандиты и подавшиеся в них люди взрывают банкоматы, грабят и совершают другие преступления, раскрыть которые переаттестовавшиеся менты вряд ли смогут.

Причем чем дальше, тем серьезнее правонарушения совершают злоумышленники. Так, во вторник, 7 июля, возле села Тишки Полтавской области неизвестные подорвали "ГАЗель" Укрпочты, ранили двоих охранников и украли у них 2,75 миллиона гривен и табельное оружие.

На месте ЧП работают подчиненные Авакова, которые уже заявили, что авто могли или заминировать заранее, или подорвать на ходу.

Водитель и сопровождавший его сотрудник почты госпитализированы с многочисленными ранениями. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"По факту преступления открыто уголовное дело по статье 15 и шестому пункту части второй статьи 115 УК Украины - "Покушение на убийство", а также части четвертой статьи 187 - "Разбой". В области объявлен план "Перехват". Преступникам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение".

В самой "Укрпочте" заявили о том, что готовы предоставить все необходимое для лечения своих раненых сотрудников, а также продолжают работу ведомства и обеспечат все выплаты и доставки без перебоев.

Напомним, буквально пару недель назад суд приговорил руководителя одного из отделений "Укрпочты" в Харьке за случай с вооруженным ограблением сотрудников. Тогда неизвестные расстреляли троих работников крупнейшего государственного оператора почтовой связи, забрал 2,5 миллиона гривен и скрылся. Посадили же мусора отнюдь не грабителей, а обычного чиновника. С формулировкой "не обеспечил сотрудников средствами защиты".