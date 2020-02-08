В Боснии украинцы обчистили 23 банкомата Сбербанка: Другие банки не трогали

В Боснии украинцы обчистили 23 банкомата Сбербанка: Другие банки не трогали

В Боснии три украинца обчистили 23 банкомата российского "Сбербанка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Zurnal".

По данным источника, за 53 часа преступники обчистили финучреждение на сумму в 2,7 млн марок. Пропажу денег сотрудники банка заметили уже после того, как два из трех злоумышленников были задержаны. Подозреваемыми в ограблении оказались граждане Украины Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко.

При обыске Зайцева и Бойко правоохранители нашли 100 тысяч марок; куда делась остальная часть суммы - злоумышленники не сообщают.

Примечательно, что от действий граждан Украины пострадал только российский банк. О других пострадавших пока не сообщается.

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". Полиция ввела операцию "Сирена". По данным СМИ, инцидент произошел на Русановке. Двое злоумышленников, воспользовавшись газовым баллоном, подорвали банкомат и повынимали кассеты с деньгами.

Менее чем через сутки полиция поймала злоумышленников. Подробности читайте по ссылке.