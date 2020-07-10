Грабители-гранатометчики, укравшие из авто «Укрпошти» 2,7 миллиона, пойманы

Преступление раскрыто / Национальная полиция

Национальная полиция в пятницу, 10 июля, доказала, что иногда может все-таки выполнять свою непосредственную работу.

В пятницу, 10 июля, копы задержали троих участников ограбления автомобиля «Укрпошты» на Полтавщине.

Об поимке особо опасных преступников сообшил заместитель главы МВД и главный пиарщик ведомства Антон Геращенко.

Три дня назад под Лубнами злоумышленники выстрелили по почтовой "Газели" из гранатомета и похители 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Водитель «Газели», над головой у которого взорвалось взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации. Еще один человек ранен.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.