Обыски на "1+1": Зеленский жестко поспорил с Дубинским

Обыски на "1+1": Зеленский жестко поспорил с Дубинским

Во время совещания "слуг народа" президент Украины Владимир Зеленский напрямую обвинил журналистов 1+1 в прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным СМИ, экс-глава СМИ Александр Ткаченко лично выразил президенту свои претензии в связи с недавними обысками канала. Его поддержал Александр Дубинский. В ответ Владимир Зеленский отметил, что у него есть несомненные доказательства причастности работников "1+1" к "гончарукогейту".

На это журналист отрезал, что в первую очередь важны мысли премьер-министра, а не то, кто сделал скандальные записи. Как бы там ни было, но замешанность самого Дубинского во всей этой истории несомненна. Больше смотрите по ссылке.

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении телеканала "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. Подробности читайте по ссылке.